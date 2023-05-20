Сутормин о ничье с «Оренбургом»: Никто не хотел уступать

Полузащитникоценил игру своей команды в матче 28-го тура РПЛ с(2:2).

«Насколько привычно играть в таком сочетании игроков на поле? В целом привычно — тренируемся мы вместе, на тренировках присутствует ротация, и сегодня все играли на тех позициях, на которых все умеют и знают, как играть.

Получилось так, как получилось, думаю, счет по игре. Игра получилась хорошая, боевая, с обилием голов. Никто не хотел уступать. Плюс, у нас латиноамериканская группа, у них — латиноамериканская группа — все боролись, все старались, из-за этого было много стыков.

Думаю, что накал был хороший, и болельщикам это только понравилось», — приводит слова Сутормина пресс-служба клуба.

Напомним, что «Зенит» спасся от поражения в матче с «Оренбургом», забив второй гол за пару секунд до конца добавленного времени. Оренбургская команда впервые в истории не проиграла «Зениту».