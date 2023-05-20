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    • «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
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    Сутормин о ничье с «Оренбургом»: Никто не хотел уступать

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин оценил игру своей команды в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Насколько привычно играть в таком сочетании игроков на поле? В целом привычно — тренируемся мы вместе, на тренировках присутствует ротация, и сегодня все играли на тех позициях, на которых все умеют и знают, как играть.

    Получилось так, как получилось, думаю, счет по игре. Игра получилась хорошая, боевая, с обилием голов. Никто не хотел уступать. Плюс, у нас латиноамериканская группа, у них — латиноамериканская группа — все боролись, все старались, из-за этого было много стыков.

    Думаю, что накал был хороший, и болельщикам это только понравилось», — приводит слова Сутормина пресс-служба клуба.

  • «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
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    • Напомним, что «Зенит» спасся от поражения в матче с «Оренбургом», забив второй гол за пару секунд до конца добавленного времени. Оренбургская команда впервые в истории не проиграла «Зениту».

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