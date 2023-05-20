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    «Милан» разбил «Сампдорию»

    «Милан» — «Сампдория»: счет матча 5:1, обзор голов

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    В матче 36-го тура итальянской Серии А «Милан» в родных стенах разгромил «Сампдорию» со счетом 5:1.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    На хет-трик Оливье Жиру, а также голы Рафаэля Леау и Браима Диаса гости ответили точным ударом престижа в исполнении Фабио Квальяреллы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Сампдория 5:1
    Голы: 1:0 Рафаэл Леау (9'), 1:1 Фабио Квальярелла (20'), 2:1 Оливье Жиру (23'), 3:1 Оливье Жиру (пенальти) (29'), 4:1 Браим Диас (63'), 5:1 Оливье Жиру (68') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Малик Тшау, Фикайо Томори (Симон Кьер, 81'), Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 81'), Раде Крунич, Сандро Тонали (Томмазо Побега, 81'), Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 60'), Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 70'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру Сампдория: Фабио Квальярелла (Marios Oikonomou, 69'), Маноло Габбьядини (Сэм Ламмерс, 69'), Филип Джуричич (Эмирхан Илькхан, 82'), Томмазо Ауджелло, Томас Ринкон (Flavio Paoletti, 82'), Гарри Уинкс, Мехди Лери, Брам Нуйтинк (Бруно Амионе, 69'), Корай Гюнтер, Алессандро Дзаноли, Никола Равалья Предупреждения: Корай Гюнтер (27'), Алессандро Дзаноли (30'), Тео Эрнандес (75'), Marios Oikonomou (89')

    Миланцы набрали 64 очка и занимают пятое место в турнирной таблице серии А. «Сампдория» — последняя.

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