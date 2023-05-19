«Лион» — «Монако»: счет матча 3:1, обзор голов

В рамках 36-го тура французской Лиги 1в родных стенах переигралсо счетом 3:1.

За «Лион» забивали Александр Ляказетт, Максенс Какере и Райан Шерки. В составе «Монако» отличился Виссам Бен Йеддер.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Голови вышел на поле в стартовом составе и провел 71 минуту, после чего был заменен.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Монако 3:1 Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (2'), 1:1 Александр Ляказетт (38'), 2:1 Максанс Какере (57'), 3:1 Райан Шерки (78') Лион: Антони Лопеш, Саэль Кумбеди, Синали Дьоманде, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико, Максанс Какере, Корентин Толиссо, Брэдли Баркола, Райан Шерки, Jefferson Ruan Pereira dos Santos, Александр Ляказетт Монако: Виссам Бен-Йеддер (Брил Эмболо, 71'), Александр Головин (Крепин Дьятта, 71'), Магнес Аклиуше (Элисс Бен-Сегир, 64'), Исмаил Якобс, Элиот Матазо (Мохамед Камара, 64'), Юссуф Фофана, Вандерсон, Каю Энрике, Крислен Матсима, Аксель Дисаси, Александр Нюбель Предупреждения: Александр Головин (31'), Исмаил Якобс (55'), Вандерсон (63')

«Лион» (59 очков) идет седьмым, у «Монако» 65 пунктов и четвертая позиция.