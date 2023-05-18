Пресс-атташе «Уфы»: Клуб продает автобус — это ли не днище?

Пресс-атташе «Уфы»рассказал, почему принял решение покинуть клуб.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Автобус «Уфы» выставлен на продажу Фото: proural.info

«Я написал заявление на увольнение еще 5 мая и не потому что что-то сказал РИА "Новости" и меня вынудили так поступить, а потому, что не хочу участвовать в том, что происходит с "Уфой". Очень жалею, что не сделал этого раньше.

Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович (Газизов) убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище?

Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом.

Повторюсь, мой уход , это только мое решение, никто на меня не давил. Всем спасибо», — приводит слова Тертышного Sport24.

Ранее стало известно, что «Уфа» может лишиться профессионального статуса.