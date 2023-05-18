ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Реал»Удачи, «Интер»! Монструозный «Ман Сити» уничтожил «Реал» по пути в финал Лиги чемпионов
  • 14:19
    • Мак Аллистер близок к переходу в «Ливерпуль»
  • 13:30
    • Семак рассказал, сыграет ли Малком в оставшихся матчах сезона
    Все новости спорта

    Пресс-атташе «Уфы»: Клуб продает автобус — это ли не днище?

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Уфа ФНЛ — Первая лига Футбол России
    Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, почему принял решение покинуть клуб.

    Автобус «Уфы» выставлен на продажу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автобус «Уфы» выставлен на продажу

    «Я написал заявление на увольнение еще 5 мая и не потому что что-то сказал РИА "Новости" и меня вынудили так поступить, а потому, что не хочу участвовать в том, что происходит с "Уфой". Очень жалею, что не сделал этого раньше.

    Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович (Газизов) убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище?

  • «Уфа» выставила на продажу клубный автобус
  • Читайте по теме

    • Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом.

    Повторюсь, мой уход , это только мое решение, никто на меня не давил. Всем спасибо», — приводит слова Тертышного Sport24.

    Ранее стало известно, что «Уфа» может лишиться профессионального статуса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пустит ли «Севилью» в новый финал ЛЕ «Ювентус»?
  • «Севилья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Отыграется ли «Байер» против «Ромы»?
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Оторвется ли «Ньюкасл» от «МЮ» и «Ливерпуля»?
  • «Ньюкасл» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ханфманн — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Циципас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры