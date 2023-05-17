Мартинес: «Интер» великолепно проделал свою работу в обоих матчах с «Миланом»

Нападающий «Интера»подвел итоги победы над «Миланом» (2:0, 1:0) и выход в финал Лиги чемпионов.

«Мы великолепно проделали свою работу в обоих матчах. Сила — в команде. У меня очень похоже было на чемпионате мира: когда все сплочены, получается отыграть в важных матчах на максимуме возможностей.

Каждый раз, как выхожу на поле, изо всех сил стремлюсь помогать партнерам по команде. Мы осознавали: у нас есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов, — и свою задачу мы выполнили», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.