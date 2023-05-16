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    Мещеряков высказался о возможном назначении Николича на пост главного тренера «Динамо»

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    Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал новость о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера московского «Динамо».

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «На мой взгляд, Марко — профессиональный тренер и достойный человек. Все остальное — решение руководства команды "Динамо". Только они принимают решение и за него отвечают.

    С точки зрения профессионализма, зная Николича, у него ничего не поменялось спустя длительное время.

    То, что он был без тренерской практики два года, считаю, в данном случае это не является препятствием для работы в "Динамо". У нас знаете, сколько таких в мире?» — сказал Мещеряков Sport24.

    Напомним, что после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) руководство «Динамо» расторгло контракт с главным тренером команды Славишем Йокановичем.

    Московская команда занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в активе.

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