«Вальядолид» — «Севилья»: счет матча 0:2, обзор голов

В гостевом матче 34-го тура чемпионата Испаниисо счетом 3:0 победила

Все голы гости забили во втором тайме. По одному мячу в их составе на свой счет записали Рафа Мир, Алехандро Гомес и Хесус Корона.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Севилья 0:3 Голы: 0:1 Рафаэль Мир Висенте (50'), 0:2 Алехандро Гомес (78'), 0:3 Хесус Корона (90 + 4') Вальядолид: Хорди Масип, Lucas Oliveira Rosa, Давид Торрес Ортис, Санчес Хавьер, Серхио Эскудеро, Мончи (Серхио Леон, 71'), Мартин Онгла, Кике Перес (Иван Санчес, 59'), Гонсало Плата, Кайл Ларин (Babatunde Akinsola, 80'), Robert Kenedy (Оскар Плано, 59') Севилья: Рафаэль Мир Висенте, Алехандро Гомес, Оливер Торрес (Хесус Корона, 81'), Эрик Ламела, Иван Ракитич (Неманья Гудель, 67'), Пап Гуй (Фернандо, 75'), Алекс Теллес (Маркос Акунья, 67'), Карим Рекик, Луак Баде, Гонсало Монтьель (Хесус Навас, 81'), Марко Дмитрович Предупреждения: Кике Перес (45 + 4'), Давид Торрес (47'), Алекс Теллес (64')

«Севилья» с 47 очками поднялась на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. У «Вальядолида» 35 очков и 17-я позиция.