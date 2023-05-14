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    «Рома» потеряла очки в матче с «Болоньей»

    «Болонья» — «Рома»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В поединке 35-го тура чемпионата Италии «Рома» не смогла обыграть на выезде «Болонью». Встреча завершилась нулевой ничьей.

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    Таким образом, у «римлян» продлилась безвыигрышная серия, которая насчитывает 5 поединков. В этом матче у гостей была возможность догнать «Милан», который ранее проиграл «Специи».

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Рома 0:0
    Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри (Хараламбос Ликояннис, 69'), Кевин Бонифаци, Enzo Sosa, Андреа Камбьязо, Йерди Схаутен, Николас Домингес, Риккардо Орсолини, Льюис Фергюсон (Никола Моро, 70'), Муса Бэрроу, Марко Арнаутович (Джошуа Зиркзее, 70') Рома: Андреа Белотти (Тэмми Абрахам, 54'), Жоржиньо Вейналдум (Эдоардо Бове, 54'), Ола Сольбаккен (Лоренцо Пеллегрини, 70'), Никола Залевский, Беньямин Тахирович (Неманья Матич, 76'), Мади Камара, Filippo Missori, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Зеки Челик (Джанлука Манчини, 53'), Миле Свилар Предупреждения: Кевин Бонифаци (43'), Риккардо Орсолини (80'), Мади Камара (90 + 1')

    У «Ромы» 59 очков и 6-е место в турнирной таблице. «Болонья» с 47 баллами занимает 11-ю позицию.

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