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    Гончаренко: Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали

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    Наставник «Урала» Виктор Гончаренко пожаловался на сложный график игр после победы над «Оренбургом» в 27-м туре РПЛ (2:1).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Мы все ждали победу и рассчитывали на нее. Но легкую победу никто не ждал.

    По качеству не самая лучшая наша игра. Иногда даже проигрывали, но играли лучше. Но стоит отметить то желание и рвение, которое у нас было. Это и нужно было для того, чтобы набрать три очка», — цитирует Гончаренко официальный сайт «Урала».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» в 27 матчах набрал 30 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» на данный момент имеет в своем активе 39 очков и занимает восьмое место.

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