Гончаренко: Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали

Виктор Гончаренко Фото: globallookpress.com
«Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Мы все ждали победу и рассчитывали на нее. Но легкую победу никто не ждал.
По качеству не самая лучшая наша игра. Иногда даже проигрывали, но играли лучше. Но стоит отметить то желание и рвение, которое у нас было. Это и нужно было для того, чтобы набрать три очка», — цитирует Гончаренко официальный сайт «Урала».
«Урал» в 27 матчах набрал 30 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» на данный момент имеет в своем активе 39 очков и занимает восьмое место.