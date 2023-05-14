Гончаренко: Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали

Наставник «Урала»пожаловался на сложный график игр после победы над «Оренбургом» в 27-м туре РПЛ (2:1).

«Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Мы все ждали победу и рассчитывали на нее. Но легкую победу никто не ждал.

По качеству не самая лучшая наша игра. Иногда даже проигрывали, но играли лучше. Но стоит отметить то желание и рвение, которое у нас было. Это и нужно было для того, чтобы набрать три очка», — цитирует Гончаренко официальный сайт «Урала».

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» в 27 матчах набрал 30 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» на данный момент имеет в своем активе 39 очков и занимает восьмое место.