«Факел» — «Пари НН»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол был забит на 67-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота «Пари НН». Реализовал одиннадцатиметровый удар полузащитник «Факела» Роман Акбашев.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Факел — Пари НН 1:0
Гол: 1:0 Роман Акбашев (пенальти) (67') Факел: Илья Свинов, Евгений Морозов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Андрей Мендель, Ильнур Альшин, Георгий Гонгадзе, Хызыр Аппаев Пари НН: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Альберт Шарипов, Никита Каккоев, Ярослав Михайлов, Rybchinskiy D., Владислав Яковлев, Момо Янсане Предупреждения: Владислав Яковлев (5'), Андрей Мендель (31'), Вячеслав Якимов (53'), Мохамед Браими (57'), Альберт Шарипов (57'), Markov E. (68'), Markov E. (74'), Илья Свинов (84'), Никита Каккоев (86')
После этого матча «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ (27 очков). Команда выбралась из зоны стыковых матчей. «Пари НН» — на 14-й позиции (23).