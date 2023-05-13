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    «Милан» проиграл «Специи» в Серии А

    «Специя» — «Милан»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Специя
    В 35-м туре чемпионата Италии «Милан» потерпел выездное поражение от «Специи» со счетом 0:2.

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    В составе хозяев по голу забили Пшемыслав Вишневский и Сальваторе Эспозито.

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Милан 2:0
    Голы: 1:0 Пшемыслав Висневски (75'), 2:0 Сальваторе Эспозито (85') Специя: Бартломей Дронговский, Этан Ампаду, Пшемыслав Висневски, Димитриос Николау, Кельвен Амьен-Аду, Мехди Бурабья (Шимон Журовский, 63'), Сальваторе Эспозито, Олбин Экдаль, Аркадиуш Реца, M'bala Nzola, Эммануэль Гьяси (Виктор Коваленко, 90') Милан: Анте Ребич (Оливье Жиру, 71'), Дивок Ориги, Браим Диас (Ясин Адли, 71'), Алексис Салемакерс (Шарль Де Кетеларе, 64'), Сандро Тонали, Томмазо Побега, Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 64'), Фикайо Томори (Давиде Калабрия, 85'), Симон Кьер, Пьер Калюлю, Мик Меньян Предупреждения: Кельвен Амьен-Аду (38'), Браим Диас (52')

    «Милан» потерпел 8-е поражение в сезоне и 61 пунктом занимает 5-е место. Если «Интер» выиграет у «Сассуоло», то отрыв «россонери» от зоны Лиги чемпионов может увеличиться до 5 очков.

    Календарь и таблица Серии А

    «Специя» прервала серию из трех поражений. У нее 30 очков и 18-е место в таблице.

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