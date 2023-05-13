Лэмпард: «Челси» играл слишком медленно в 1-м тайме. Мы потеряли 45 минут

Главный тренер «Челси»посетовал на медлительность своей команды в матче с «Брентфордом» (2:2).

«В первом тайме мы играли медленно. Мяч все время был у нас, а соперник, как и всегда, угрожал с помощью навесов, контратак, перехватов. Мы ожидали этого, но все же действовали слишком медленно у чужих ворот. Мы вели 2:1, но последовал длинный заброс из-за боковой — и мы пропустили.

Мы очень разочарованы тем, что начали первый тайм не так, как второй. Наш последний домашний матч, против "Брентфорда", был таким же в том плане, что мы потеряли 45 минут.

Второй гол "Ноттингема" — какой-то случайный заброс в штрафную. Он угрожал нам только после стандартных положений, но нашей команде надо нести ответственность за свои действия. Мы не создавали сопернику тех проблем, которые должны были, в первом тайме», — сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.