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    Лэмпард: «Челси» играл слишком медленно в 1-м тайме. Мы потеряли 45 минут

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард посетовал на медлительность своей команды в матче с «Брентфордом» (2:2).

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «В первом тайме мы играли медленно. Мяч все время был у нас, а соперник, как и всегда, угрожал с помощью навесов, контратак, перехватов. Мы ожидали этого, но все же действовали слишком медленно у чужих ворот. Мы вели 2:1, но последовал длинный заброс из-за боковой — и мы пропустили.

    Мы очень разочарованы тем, что начали первый тайм не так, как второй. Наш последний домашний матч, против "Брентфорда", был таким же в том плане, что мы потеряли 45 минут.

    Второй гол "Ноттингема" — какой-то случайный заброс в штрафную. Он угрожал нам только после стандартных положений, но нашей команде надо нести ответственность за свои действия. Мы не создавали сопернику тех проблем, которые должны были, в первом тайме», — сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.

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