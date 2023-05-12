Главный тренер «Севильи» прокомментировал ничью с «Ювентусом»

Главный тренер «Севильи»подвел итоги мировой с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Нам нужно сохранить на будущее то усердие, с которым команда действовала сегодня на протяжении 90 минут и, в частности, отлично проведенного первого тайма — в нем мы превосходили соперников во множестве единоборств и создавали угрозы воротам.

Во втором тайме мы тоже изо всех сил старались держать хозяев в напряжении, чтобы они не чувствовали себя на поле комфортно», — цитирует Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье.