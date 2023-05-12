Главный тренер «Севильи» прокомментировал ничью с «Ювентусом»

Хосе Луис Мендилибар Фото: globallookpress.com
«Нам нужно сохранить на будущее то усердие, с которым команда действовала сегодня на протяжении 90 минут и, в частности, отлично проведенного первого тайма — в нем мы превосходили соперников во множестве единоборств и создавали угрозы воротам.
Во втором тайме мы тоже изо всех сил старались держать хозяев в напряжении, чтобы они не чувствовали себя на поле комфортно», — цитирует Мендилибара официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье.