РПЛ не будет делать исключений для «Алании» в вопросе лицензирования клуба

Президент РПЛвысказался о возможном недопуске владикавказскойв элитный дивизион.

Сообщалось, что «Алания» не попадет в российскую Премьер-лигу даже в случае выхода в элитный дивизион по спортивному принципу из-за проблем с домашним стадионом.

«Есть четкий порядок. Есть процедура лицензирования. Сейчас эта процедура идет, будут инспекционные визиты. До конца мая данная процедура будет завершена. Надеюсь, все получат лицензию, кто на это претендуют.

К сожалению, к многим клубам есть большие, большие вопросы. К сожалению, мы не можем за руководителей клубов, за их акционеров решить инфраструктурные вопросы. Здесь ответственность клубов, отношение разное. Очень надеюсь, что все, кто получит по спортивному принципу право повышения в классе, получат лицензии. Очень не хотелось бы ситуации, если бы клуб, завоевал выход в РПЛ, но не получит лицензию, потому что это не совсем спортивно. Но есть требования, которые известны заранее. Есть примеры "Алании", "Оренбурга". Очень не хотелось бы опускаться до шестого места, считать расклады и смотреть, у кого есть лицензия или нет.

Исключения может принимать только исполком РФС. Но я выражу личную точку зрения: каких‑то форс‑мажорных ситуаций для принятия каких‑то исключений на данный момент нет», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».