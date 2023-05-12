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    РПЛ не будет делать исключений для «Алании» в вопросе лицензирования клуба

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном недопуске владикавказской «Алании» в элитный дивизион.

    Александр Алаев (справа)
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    Александр Алаев (справа)

    Сообщалось, что «Алания» не попадет в российскую Премьер-лигу даже в случае выхода в элитный дивизион по спортивному принципу из-за проблем с домашним стадионом.

    «Есть четкий порядок. Есть процедура лицензирования. Сейчас эта процедура идет, будут инспекционные визиты. До конца мая данная процедура будет завершена. Надеюсь, все получат лицензию, кто на это претендуют.

    К сожалению, к многим клубам есть большие, большие вопросы. К сожалению, мы не можем за руководителей клубов, за их акционеров решить инфраструктурные вопросы. Здесь ответственность клубов, отношение разное. Очень надеюсь, что все, кто получит по спортивному принципу право повышения в классе, получат лицензии. Очень не хотелось бы ситуации, если бы клуб, завоевал выход в РПЛ, но не получит лицензию, потому что это не совсем спортивно. Но есть требования, которые известны заранее. Есть примеры "Алании", "Оренбурга". Очень не хотелось бы опускаться до шестого места, считать расклады и смотреть, у кого есть лицензия или нет.

    Исключения может принимать только исполком РФС. Но я выражу личную точку зрения: каких‑то форс‑мажорных ситуаций для принятия каких‑то исключений на данный момент нет», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

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