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    Аллегри назвал «Севилью» специалистом по Лиге Европы

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи».

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «"Севилья" четырежды выигрывала Лигу Европы и дважды Кубок УЕФА. Они привыкли к таким ситуациям, они — специалисты по этому турниру. Нужно очень постараться, чтобы их обыграть.

    В этом году мы заматерели и стали сильнее. У нас осталось четыре матча чемпионата и эти полуфиналы. Нужно сделать то, о чем мы всегда говорили: выложиться по максимуму на поле и посмотреть, куда это нас приведет в конце сезона.

    Бремер не сыграет из-за растяжения. Остальные игроки в порядке. Мы получали настоящее удовольствие на последних тренировках. Подходим к этому противостоянию с чувством приятного волнения и реального желания», — цитирует Аллегри пресс-служба УЕФА.

    Матч «Ювентус» — «Севилья» состоится в Турине в четверг, 11 мая. Начало встречи — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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