Талалаев: Где был Холанн? Все говорили, что «Ман Сити» разорвет оборону «Реала»

Главный тренер «Химок»раскритиковал нападающего «Манчестер Сити»после первого матча с(1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

Единственный гол «Ман Сити» в этой игре забил Кевин Де Брюйне.

«Где был Холандн? Все говорили, что "Ман Сити" разорвет оборону.

На мой взгляд, "Реал" понимал, что первые полчаса надо будет терпеть. Когда ты играешь с "Реалом", то по-любому себя не чувствуешь спокойно. Это умение мадридцев так играть с такими командами.

В ответном матче превосходство будет у "Ман Сити", все будет за них. Но с этим "Реалом" никогда не буду ставить против них», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 17 мая на поле английского клуба.