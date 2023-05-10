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    Талалаев: Где был Холанн? Все говорили, что «Ман Сити» разорвет оборону «Реала»

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна после первого матча с «Реалом» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Единственный гол «Ман Сити» в этой игре забил Кевин Де Брюйне.

    «Где был Холандн? Все говорили, что "Ман Сити" разорвет оборону.

    На мой взгляд, "Реал" понимал, что первые полчаса надо будет терпеть. Когда ты играешь с "Реалом", то по-любому себя не чувствуешь спокойно. Это умение мадридцев так играть с такими командами.

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    • В ответном матче превосходство будет у "Ман Сити", все будет за них. Но с этим "Реалом" никогда не буду ставить против них», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 17 мая на поле английского клуба.

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