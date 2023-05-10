РПЛ. Стали известны арбитры на матчи 27-го тура

13 мая, суббота
«Урал» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Химки» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Александр Колобаев.
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Виктор Кулагин.
ЦСКА — «Торпедо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Максим Ковалёв; инспектор — Сергей Французов.
14 мая, воскресенье
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Зуев.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Андрей Бутенко.
«Факел» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Игорь Синер.