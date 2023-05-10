ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ман Сити»Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу»
  • 14:22
    • РПЛ. Стали известны арбитры на матчи 27-го тура
    Все новости спорта

    РПЛ. Стали известны арбитры на матчи 27-го тура

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Локомотив Нижний Новгород ЦСКА Факел Химки Урал Торпедо Сочи Ростов Оренбург
    Официальный сайт РФС объявил о назначении арбитров на матчи 27-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Иванов

    13 мая, суббота

    «Урал» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Химки» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Александр Колобаев.

    «Зенит» — «Краснодар»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Виктор Кулагин.

    ЦСКА — «Торпедо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Максим Ковалёв; инспектор — Сергей Французов.

    14 мая, воскресенье

    «Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Динамо» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Зуев.

    «Сочи» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Факел» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Игорь Синер.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет первое дерби Милана в полуфинале ЛЧ?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?
  • «Ювентус» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Остановит ли Хаби Алонсо своего экс-тренера Моуринью?
  • «Рома» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЗ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фиорентина — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Форталеза — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры