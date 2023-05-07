Миллер отреагировал на чемпионство «Зенита»

Председатель правлениявысказался относительно досрочной победы питерскогов российской Премьер-лиге.

«Пять из пяти. И пять лучей второй звезды. На петербургском небосклоне засияли ярко. Празднуй, футбольная столица! "Зенит" — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ.

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.