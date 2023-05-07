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    Миллер отреагировал на чемпионство «Зенита»

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    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер высказался относительно досрочной победы питерского «Зенита» в российской Премьер-лиге.

    Алексей Миллер
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    Алексей Миллер

    «Пять из пяти. И пять лучей второй звезды. На петербургском небосклоне засияли ярко. Празднуй, футбольная столица! "Зенит" — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

    Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ.

    «Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.

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