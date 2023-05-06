«Алания» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

«Алания» не смогла выиграть на поле «СКА-Хабаровск» Фото: fcalania.com
Игра в Хабаровске завершилась со счетом 0:0.
Безвыигрышная серия «СКА-Хабаровск» составляет уже 11 матчей.
«Алания» занимает третье место в турнирной таблице — 52 очка. «СКА-Хабаровск» находится на девятой строчке — 38 очков.
Напомним, сообщалось, что «Алания» не попадет в российскую Премьер-лигу даже в случае выхода в элитный дивизион по спортивному принципу.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Алания 0:0
СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Саид Алиев, Арсен Адамов, Юрий Бавин, Даниил Фомин, Михаил Гащенков, Ivankov A., Никита Мирошниченко, Магомед Мусалов, Simonyan A., Дмитрий Стародуб Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Николай Гиоргобиани, Батраз Гурциев, Сослан Качмазов, Хетаг Хосонов, Ислам Машуков, Максим Петров, Константин Плиев, Алан Цараев Предупреждения: Simonyan A. (43'), Алан Багаев (62'), Хетаг Кочиев (78'), Давид Дзахов (90+1')