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    «Алания» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

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    «СКА-Хабаровск» и владикавказская «Алания» сыграли вничью в матче 30-го тура Первой лиги.

    «Алания» не смогла выиграть на поле «СКА-Хабаровск»
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    «Алания» не смогла выиграть на поле «СКА-Хабаровск»

    Игра в Хабаровске завершилась со счетом 0:0.

    Безвыигрышная серия «СКА-Хабаровск» составляет уже 11 матчей.

    «Алания» занимает третье место в турнирной таблице — 52 очка. «СКА-Хабаровск» находится на девятой строчке — 38 очков.

    Напомним, сообщалось, что «Алания» не попадет в российскую Премьер-лигу даже в случае выхода в элитный дивизион по спортивному принципу.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Алания 0:0
    СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Саид Алиев, Арсен Адамов, Юрий Бавин, Даниил Фомин, Михаил Гащенков, Ivankov A., Никита Мирошниченко, Магомед Мусалов, Simonyan A., Дмитрий Стародуб Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Николай Гиоргобиани, Батраз Гурциев, Сослан Качмазов, Хетаг Хосонов, Ислам Машуков, Максим Петров, Константин Плиев, Алан Цараев Предупреждения: Simonyan A. (43'), Алан Багаев (62'), Хетаг Кочиев (78'), Давид Дзахов (90+1')
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