«Алания» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

и владикавказскаясыграли вничью в матче 30-го тура Первой лиги.

Игра в Хабаровске завершилась со счетом 0:0.

Безвыигрышная серия «СКА-Хабаровск» составляет уже 11 матчей.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице — 52 очка. «СКА-Хабаровск» находится на девятой строчке — 38 очков.

Напомним, сообщалось, что «Алания» не попадет в российскую Премьер-лигу даже в случае выхода в элитный дивизион по спортивному принципу.