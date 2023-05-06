Колосков: Черчесов может работать в топ-5 лигах

Почетный президент РФСподелился мнением о главном тренере «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Ференцварош» под руководством Черчечсова второй год подряд стал чемпионом Венгрии.

«Черчесов не только в Венгрии успешно работал. Он хорошую работу проделал в Австрии и приводил команду к золотым медалям.

Черчесов — яркий представитель отечественной школы за рубежом. То, что он выиграл чемпионат Венгрии, подтверждает его высокий тренерский класс и мастерство. Его можно поздравить и сказать, что мы очень гордимся.

Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы он вернулся в Россию, в Москву. У нас дефицит тренеров высокой квалификации. Конечно, такой тренер, как Черчесов, опытный и успешный, здесь очень пригодился бы. Другое дело, захочет ли он сам вернуться. Будет ли предложение, которое заинтересует. Тренер такой квалификации не может работать с командой, которая борется за выживание. Он должен работать с титулованными клубами.

У Черчесова есть возможность работать в топ-5 чемпионатах. Его знания, опыт соответствуют всем критериям успешного тренера. Я бы не удивился, если одна из топовых лиг пригласит его работать», — приводит слова Колоскова Sport24.