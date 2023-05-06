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    Колосков: Черчесов может работать в топ-5 лигах

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о главном тренере «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

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    «Ференцварош» под руководством Черчечсова второй год подряд стал чемпионом Венгрии.

    «Черчесов не только в Венгрии успешно работал. Он хорошую работу проделал в Австрии и приводил команду к золотым медалям.

    Черчесов — яркий представитель отечественной школы за рубежом. То, что он выиграл чемпионат Венгрии, подтверждает его высокий тренерский класс и мастерство. Его можно поздравить и сказать, что мы очень гордимся.

    Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы он вернулся в Россию, в Москву. У нас дефицит тренеров высокой квалификации. Конечно, такой тренер, как Черчесов, опытный и успешный, здесь очень пригодился бы. Другое дело, захочет ли он сам вернуться. Будет ли предложение, которое заинтересует. Тренер такой квалификации не может работать с командой, которая борется за выживание. Он должен работать с титулованными клубами.

    У Черчесова есть возможность работать в топ-5 чемпионатах. Его знания, опыт соответствуют всем критериям успешного тренера. Я бы не удивился, если одна из топовых лиг пригласит его работать», — приводит слова Колоскова Sport24.

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