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    Индзаги прокомментировал победу над «Ромой»

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его команда была готова к сложности игры против «Ромы» на ее стадионе. «Нерадзурри» выиграли 2:0.

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    «Мы ожидали как раз такой матч, который вы и увидели. Это была очень сложная игра против сильной команды, которая мало что дает сделать у нее дома.

    Мы должны обнять каждого футболиста за то, что они делают начиная с 1 апреля. Мы прилагаем огромные усилия, поскольку мы "Интер", мы хотим пройти весь путь в каждом соревновании, пусть даже это и будет означать невероятно тяжелый график.

    До января у меня был скудный выбор форвардов и полузащитников, но это изменилось. Сейчас есть проблемы с защитниками, в том числе крайними, но по крайней мере у меня есть выбор.

    Мы хотели подойти к этой стадии сезона в лучшей форме, но не могли ожидать, что доберемся до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка Италии. Мне повезло, что у меня в команде игроки, которые вкладывают душу в свою работу.

    Порой по ходу сезона нам приходилось затыкать уши, игнорировать отдельные разговоры и сохранять концентрацию», — сказал главный тренер «Интера».

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