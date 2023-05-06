Индзаги прокомментировал победу над «Ромой»

Главный тренер «Интера»заявил, что его команда была готова к сложности игры против «Ромы» на ее стадионе. «Нерадзурри» выиграли 2:0.

«Мы ожидали как раз такой матч, который вы и увидели. Это была очень сложная игра против сильной команды, которая мало что дает сделать у нее дома.

Мы должны обнять каждого футболиста за то, что они делают начиная с 1 апреля. Мы прилагаем огромные усилия, поскольку мы "Интер", мы хотим пройти весь путь в каждом соревновании, пусть даже это и будет означать невероятно тяжелый график.

До января у меня был скудный выбор форвардов и полузащитников, но это изменилось. Сейчас есть проблемы с защитниками, в том числе крайними, но по крайней мере у меня есть выбор.

Мы хотели подойти к этой стадии сезона в лучшей форме, но не могли ожидать, что доберемся до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка Италии. Мне повезло, что у меня в команде игроки, которые вкладывают душу в свою работу.

Порой по ходу сезона нам приходилось затыкать уши, игнорировать отдельные разговоры и сохранять концентрацию», — сказал главный тренер «Интера».