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    «Челси» обыграл «Борнмут» и прервал свою серию поражений

    «Борнмут» — «Челси»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Челси» в гостях одержал победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    Первый гол «синие» забили уже на 9-й минуте. Полузащитник команды
    Конор Галлахер попал в правый угол ворот ударом головой — 1:0.

    На 21-й минуте «Борнмут» сумел сравнять счет. Защитник команды Матиас Винья получил мяч и нанес точный удар в девятку ворот.

    Уже на 82-й минуте «Челси» вновь вышел вперед. Защитник лондонской команды
    Бенуа Бадьяшиль получил мяч после штрафного удара и забил гол — 2:1.

    Точку в этом матче нападающий лондонцев Жоау Феликс, забив гол на 86-й минуте встречи.

    АПЛ.
    «Борнмут» — «Челси» 1:3
    Голы: 0:1 — 9 Галлахер, 1:1 — 21 Винья, 1:2 — 82 Бадьяшиль, 1:3 — 86 Жоау Феликс«Борнмут»: Нето, Смит, Сенеси, Келли, Винья, Лерма, Кристи (Семеньо, 84), Ротуэлл (Кук, 59), Биллинг (Энтони, 83), Уаттара, Соланке (Брукс, 90)«Челси»: Аррисабалага, Чалоба, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл (Аспиликуэта, 75), Канте (Лофтус-Чик, 63), Галлахер, Фернандес, Хавертц (Жоау Феликс, 84), Мудрик (Стерлинг, 63), Мадуэке (Зиеш, 76)Предупреждения: Мудрик (15), Канте (20), Сенеси (45), Бадьяшиль (65)

    После этого матча «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ (42 очка). «Борнмут» — на 14-й строчке (39).

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