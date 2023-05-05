Романцев: Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась

Бывший главный тренерподелился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между

«У "Ростова" и "Спартака" одинаковые шансы на серебро, я так скажу. Потому что они сейчас примерно равны по силам. Кому-то отдать предпочтение не могу. Будем ждать, может, и в Санкт-Петербурге случится что-то приятное для обычного болельщика. Не для болельщиков "Зенита", а для обычного. Не буду антагонистом "Зенита", очень в дружеских отношениях с Сережей Семаком. Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась. Не в обиду сказано», — приводит слова Романцева «Чемпионат».

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.