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    Анчелотти о финале Кубка Испании: Мне не нужно настраивать игроков перед такими матчами

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Осасуна
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Кубка Испании с «Осасуной».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Игра в финале — всегда волнующее событие, но мне нравится получать удовольствие от таких матчей, потому что я всегда думаю, что он может стать последним. Я думал об этом в 2003 году и думаю сейчас.

    Вот почему я прошу игроков получать от этого удовольствие. Мы вышли в финал, это наша собственная заслуга, и мы должны сделать всё возможное, чтобы победить. На ментальном уровне мне не нужно настраивать игроков перед такими матчами.

    "Сити"? Завтра мы не будем думать ни о чём, кроме того, как отдать все силы на поле и завоевать ещё один трофей», — рассказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции.

    «Реал» встретится с «Осасуной» в рамках финала Кубка Испании 6 мая на стадионе «Олимпико». Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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