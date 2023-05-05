Анчелотти о финале Кубка Испании: Мне не нужно настраивать игроков перед такими матчами

Главный тренервысказался о предстоящем финале Кубка Испании с

«Игра в финале — всегда волнующее событие, но мне нравится получать удовольствие от таких матчей, потому что я всегда думаю, что он может стать последним. Я думал об этом в 2003 году и думаю сейчас.

Вот почему я прошу игроков получать от этого удовольствие. Мы вышли в финал, это наша собственная заслуга, и мы должны сделать всё возможное, чтобы победить. На ментальном уровне мне не нужно настраивать игроков перед такими матчами.

"Сити"? Завтра мы не будем думать ни о чём, кроме того, как отдать все силы на поле и завоевать ещё один трофей», — рассказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал» встретится с «Осасуной» в рамках финала Кубка Испании 6 мая на стадионе «Олимпико». Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.