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    Клопп: Не думаю, что «Ливерпуль» попадет в топ-4 АПЛ

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Фулхэмом» (1:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Сухой матч, хорошая игра против сильного соперника. Конечно, нам хотелось бы лучше контролировать игру во втором тайме, но такова жизнь. Нужно было вносить изменения, и ребята это сделали. Я очень этому рад.

    Попадание в четверку? Нет. Я так не думаю, но это ничего не значит. Все дело в вероятности. Если "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед" выиграют все свои матчи, у нас не будет шансов. Если "Брайтон" выиграет все свои игры, они впереди нас.

    Такова ситуация. Нам просто нужно побеждать в наших играх и смотреть, куда это нас приведет. На данный момент я доволен нашим направлением. Нам просто нужно продолжать идти, и, в конце концов, мы сядем за стол и посмотрим, чего добились», — цитирует Клоппа BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» набрал 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Фулхэм» — десятый (45 очков).

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