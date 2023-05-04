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    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 1:0. Онлайн
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    Гол Макаллистера с пенальти принес «Брайтону» победу над «Ман Юнайтед»

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В перенесенном поединке 28-го тура чемпионата Англии, «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» провели очную встречу. «Чайки» одержали минимальную победу.

    Гол Макаллистера с пенальти принес «Брайтону» победу над «Ман Юнайтед»
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    Гол был забит на 10-й добавленной минуте матча. Алексис Макаллистер точно пробил с пенальти. 11-метровый был назначен за игру рукой у Люка Шоу.

    АПЛ. 28-й тур
    Брайтон — Манчестер Юнайтед 1:0 (0:0, 1:0)
    Гол: 1:0 — 90, пенальти Мак АллистерБрайтон: Стил, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Мак Аллистер, Гилмор (Колуилл, 75), Энсисо, Митома, Буонанотте (Марч, 63), Кайседо, Уэлбек (Ундав, 75)Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Каземиро, Фред (Забитцер, 76), Бруну Фернандеш, Антони (Санчо, 76), Марсьяль (Вегорст, 84), РэшфордПредупреждения: Каземиро (44), Уэбстер (52), Диогу Далот (59), Данк (70), Антони (70), Колуилл (77), Кайседо (87), Шоу (90)

    МЮ прервал серию из пяти матчей без поражений. Команда Эрика тен Хага имеет 63 очка и занимает 4-е место. «Ливерпуль» отстает на 4 пункта. «Брайтон» набрал 55 очков и вышел на 5-е место в зону Лиги Европы.

    Календарь и таблица АПЛ

    МЮ сыграет 7 мая с «Вест Хэмом», а «Брайтон» на день позже примет «Эвертон».

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