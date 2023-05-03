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    Начо: «Реал» в последнее время, особенно на выезде, не показывает должного уровня

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    Защитник «Реала» Начо Фернандес прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» (0:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

    Начо Фернандес
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    Начо Фернандес

    «Мы всегда стараемся выйти и победить. В последних играх лиги, особенно на выезде, мы не показываем того уровня, на котором должны быть в таком турнире. Это видно и сегодня.

    Я не говорю, что "Реал" — это просто команда, но это очень сложная лига, и я не думаю, что мы справились с этой задачей. Мы играем на следующей неделе самый важный матч. Теперь мы должны бороться и быстро поднять голову», — цитирует Начао сайт «сливочных».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 68 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 14 очков. «Реал Сосьедад» набрал 61 очко и занимает четвертое место.

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