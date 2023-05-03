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    Непомнящий: «Урал» стал сложной командой для ЦСКА

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    Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от ответного матча между ЦСКА и «Уралом» в финале Пути РПЛ Кубка России.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Ради бога, какой это главный матч сезона для ЦСКА? Если даже армейцы проиграют, то еще есть шансы в Пути регионов. Я такими категориями не рассуждаю.

    Для игроков и тренеров все матчи главные. Вопросов никаких нет. Не может быть такого, чтобы ЦСКА в принципе не отнесся к этой игре серьезно.

    Последнее время "Урал" стал для ЦСКА сложной командой. И Гончаренко, разумеется, хотел бы всегда обыгрывать "красно‑синих".

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    • Так что мне кажется, настрой у екатеринбуржцев самый максимальный. Может быть, странно прозвучит, так как "Урал" играет в весенней части чуть ниже показанного ранее уровня, но он может испортить настроение любому сопернику. Тем более в Екатеринбурге.

    Однако у ЦСКА сейчас есть игра, и армейцы вправе рассчитывать на победу», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — ЦСКА

    Первая игра завершилась вничью — 1:1. Второй матч пройдет 3 мая в Екатеринбурге, начало — в 17:00 мск.

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