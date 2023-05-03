Непомнящий: «Урал» стал сложной командой для ЦСКА

Известный тренерподелился ожиданиями от ответного матча междув финале Пути РПЛ Кубка России.

«Ради бога, какой это главный матч сезона для ЦСКА? Если даже армейцы проиграют, то еще есть шансы в Пути регионов. Я такими категориями не рассуждаю.

Для игроков и тренеров все матчи главные. Вопросов никаких нет. Не может быть такого, чтобы ЦСКА в принципе не отнесся к этой игре серьезно.

Последнее время "Урал" стал для ЦСКА сложной командой. И Гончаренко, разумеется, хотел бы всегда обыгрывать "красно‑синих".

Так что мне кажется, настрой у екатеринбуржцев самый максимальный. Может быть, странно прозвучит, так как "Урал" играет в весенней части чуть ниже показанного ранее уровня, но он может испортить настроение любому сопернику. Тем более в Екатеринбурге.

Однако у ЦСКА сейчас есть игра, и армейцы вправе рассчитывать на победу», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — ЦСКА

Первая игра завершилась вничью — 1:1. Второй матч пройдет 3 мая в Екатеринбурге, начало — в 17:00 мск.