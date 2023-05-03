ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов сезона КХЛ
  • 09:33
    • «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию
  • 10:33
    • Правительство РФ упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров
  • 09:43
    • «ПСЖ» решил не продлевать контракт с Месси
  • 09:21
    • «Тоттенхэм» определился с основным кандидатом на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Мор: Не удивлюсь, если увидим серию пенальти в матче ЦСКА и «Урала»

    Футбол Футбол России Фонбет Кубок России ЦСКА Урал
    Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего ответного матче финала Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА.

    Эдуард Мор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Мор

    «ЦСКА и "Урал" — тренерские команды. Игроки знают, что им делать на поле. ЦСКА сейчас в прекрасной форме. "Урал" потихоньку набирает и тоже готов играть все девяносто минут компактно.

    Вряд ли увидим много голов. Думаю, команды будут играть в осторожный футбол. Не удивлюсь, если увидим серию пенальти», — цитирует Мора «Матч ТВ».

    Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответная игра запланирована на 3 мая в Екатеринбурге. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по данной ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» одержит очередную уверенную победу
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Урал» попытается удивить ЦСКА
  • «Урал» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Краснодар» остановит «Акрон»
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милан — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры