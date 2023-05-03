Мор: Не удивлюсь, если увидим серию пенальти в матче ЦСКА и «Урала»

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящего ответного матче финала Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА.

«ЦСКА и "Урал" — тренерские команды. Игроки знают, что им делать на поле. ЦСКА сейчас в прекрасной форме. "Урал" потихоньку набирает и тоже готов играть все девяносто минут компактно.

Вряд ли увидим много голов. Думаю, команды будут играть в осторожный футбол. Не удивлюсь, если увидим серию пенальти», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответная игра запланирована на 3 мая в Екатеринбурге. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по данной ссылке.