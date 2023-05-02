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    «Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии

    «Фрайбург» — «Лейпциг»: счет матча 1:5, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии РБ Лейпциг Фрайбург
    В матче полуфинала Кубка Германии «Лейпциг» со счетом 5:1 разгромил «Фрайбург».

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    До перерыва «быки» забили 4 гола еще до перерыва. По разу в воротах соперника отметились Доминик Собослаи, Кристофер Нкунку, Дани Ольмо и Бенджамин Хенрикс.

    В тайме втором дубль сделал Собослаи, а хозяева ответили точным ударом Михаэля Григорича.

    Футбол. Германия. Кубок
    Фрайбург — РБ Лейпциг 1:5
    Голы: 0:1 Даниэль Ольмо (13'), 0:2 Бенджамин Хенрихс (14'), 0:3 Доминик Собослаи (37'), 0:4 Кристофер Нкунку (45 + 1'), 1:4 Михаэль Грегорич (75'), 1:5 Доминик Собослаи (пенальти) (90 + 8') Фрайбург: Марк Флеккен, Кильянн Сильдийя (Винченцо Грифо, 20'), Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер (Ноа Вайсхаупт, 80'), Рицу Доан (Роланд Шаллаи, 46'), Максимилиан Эггештайн (Янник Кайтель, 46'), Николас Хефлер, Михаэль Грегорич, Лукас Хёлер (Нильс Петерсен, 76') РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку (Мохамед Симакан, 61'), Даниэль Ольмо (Лукас Клостерман, 61'), Тимо Вернер (Юссуф Поульсен, 79'), Доминик Собослаи, Амаду Айдара, Конрад Лаймер (Абду Диалло, 87'), Марцель Хальстенберг (Давид Раум, 61'), Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Бенджамин Хенрихс, Янис Бласвих Предупреждения: Кристофер Нкунку (60'), Лукас Кюблер (68'), Янис Бласвих (68'), Конрад Лаймер (85'), Роланд Шаллаи (90 + 4') Удаление: Йошко Гвардиол (58')

    В другом матче полуфинала сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт».

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