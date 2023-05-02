«Барселона» — «Осасуна»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 33-го тура чемпионата Испаниина своем поле победиласо счетом 1:0.

Победный гол в конце встречи забил Жорди Альба. Левандовский набросил на 11-метроую отметку, откуда головой под удар Альбе мяч сбросил де Йонг. Удар пришелся в ближний нижний угол.

С 27-й минуты поединка «Осасуна» играла в меньшинстве из-за удаления Хорхе Эррандо.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Осасуна 1:0 Гол: 1:0 Жорди Альба (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен (Эрик Гарсия, 53'), Алекс Бальде (Жорди Альба, 76'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс (Ферран Торрес, 75'), Педри, Рафаэл Диас (Усман Дембеле, 53'), Роберт Левандовски, Гави (Ансумане Фати, 36') Осасуна: Икер Бенито (Аридане Эрнандес, 70'), Эсекьель Авила (Кевин Гарсиа, 59'), Рубен Гарсия (Энрике Барха, 46'), Аймар Орос (Iker Munoz, 46'), Лукас Торро (Хуан Крус, 59'), Пабло Ибаньес, Мануэль Санчес, Хорхе Эррандо, Гарсия Унай Лугеа, Diego Moreno, Айтор Фернандес Удаление: Хорхе Эррандо (27')

«Барса» набрала 82 очка. Она на 14 пунктов опережает «Реал» в борьбе за чемпионство. «Осасуна» идет 8-й с 44 очками на счету.

В другом поединке тура «Альмерия» победила «Эльче». Счет составил 2:1.

Лео Баптистао и Адриан Эмбарба отметились в составе «Альмерии». Один гол у аутсайдера отыграл Эсекиель Понсе.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Эльче 2:1 Голы: 1:0 Лео Баптистау (22'), 2:0 Адриан Эмбарба (52'), 2:1 Эсекьель Понсе (90') Альмерия: Фернандо Мартинес, Pozo, Родриго Эли, Срджян Бабич, Алекс Сентельес, Лукас Робертоне (Саму Кошта, 84'), Сесар де ла Ос, Гонсало Мелеро (Inigo Eguaras, 84'), Лео Баптистау (Juan Brandariz, 70'), Луис Суарес, Адриан Эмбарба (Ларджи Рамазани, 77') Эльче: Пере Милья (Ранди Нтекья, 68'), Лукас Бое (Эсекьель Понсе, 67'), Херард Гумбау, Фидель, John Nwankwo Donald, Тете Моренте, Лаутаро Бланко (Николас Меркау Фернандес, 77'), Карлос Клерк, Лисандро Магальян, Хосан, Аксель Вернер Предупреждения: Джон Нванкво (20'), Карлос Клерк (50'), Родриго Эли (59'), Сесар де ла Ос (78')

«Альмерия» с 36 баллами идет на 14-м месте. «Эльче» с 16 баллами замыкает список команд Примеры.