Источник: Эллардайс возглавит «Лидс»

Сэм Эллардайс Фото: globallookpress.com
По информации издания, руководство «Лидса» всерьез рассматривает кандидатуру Эллардайса на последние туры чемпионата. Нынешний тренер йоркширской команды Хави Грасия будет отправлен в отставку в ближайшие дни из-за неудовлетворительных результатов.
«Лидс» идет на 17-м месте в таблице Премьер-лиги (30 очков) и рискует вылететь из элитного дивизиона по итогам сезона. Команда потерпела четыре поражения в пяти последних матчах чемпионата Англии при одной ничьей.
Напомним, что последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич».