Источник: Эллардайс возглавит «Лидс»

Бывший главный тренер сборной Англиив ближайшее время может возглавить «Лидс», сообщает The Athletic.

По информации издания, руководство «Лидса» всерьез рассматривает кандидатуру Эллардайса на последние туры чемпионата. Нынешний тренер йоркширской команды Хави Грасия будет отправлен в отставку в ближайшие дни из-за неудовлетворительных результатов.

«Лидс» идет на 17-м месте в таблице Премьер-лиги (30 очков) и рискует вылететь из элитного дивизиона по итогам сезона. Команда потерпела четыре поражения в пяти последних матчах чемпионата Англии при одной ничьей.

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Напомним, что последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич».