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    Источник: Эллардайс возглавит «Лидс»

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    Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в ближайшее время может возглавить «Лидс», сообщает The Athletic.

    Сэм Эллардайс
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    Сэм Эллардайс

    По информации издания, руководство «Лидса» всерьез рассматривает кандидатуру Эллардайса на последние туры чемпионата. Нынешний тренер йоркширской команды Хави Грасия будет отправлен в отставку в ближайшие дни из-за неудовлетворительных результатов.

    «Лидс» идет на 17-м месте в таблице Премьер-лиги (30 очков) и рискует вылететь из элитного дивизиона по итогам сезона. Команда потерпела четыре поражения в пяти последних матчах чемпионата Англии при одной ничьей.

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    Напомним, что последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич».

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