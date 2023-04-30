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    «Вильярреал» победил «Сельту» в матче Примеры

    «Вильярреал» — «Сельта»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» победил «Сельту» со счетом 3:1.

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    Уже к 12-й минуте «Вильярреал» повел в счете 2:0 благодаря дублю Николаса Джексона. На 26-й минуте Даниэль Парехо не реализовал пенальти.

    Во втором тайме Йорген Ларсен сократил разрыв в счете, однако Рамон Терратс позволил «желтым» закончить игру с более комфортным счетом.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Сельта 3:1
    Голы: 1:0 Николас Джексон (2'), 2:0 Николас Джексон (12'), 2:1 Йёрген Странн Ларсен (29'), 3:1 Рамон Терратс (70') Вильярреал: Пепе Рейна, Хуан Фойт, Айсса Манди, Пау Торрес, Альберто Морено, Даниэль Парехо, Этьен Капу (Алекс Баэна, 63'), Самуэль Чуквезе (Haissem Hassan, 63'), Джовани Ло Чельсо (Рамон Терратс, 46'), Йереми Пино (Альфонсо Педраса, 86'), Николас Джексон (Мануэль Тригерос, 75') Сельта: Харис Сеферович (Яго Аспас, 62'), Йёрген Странн Ларсен (Гонсало Пасьенса, 79'), Лукас де ла Торре, Ренато Тапиа (Франсиско Пейнадо, 62'), Оскар, Франко Серви (Мигель Родригес, 72'), Хавьер Галан, Джозеф Айду, Унай Нуньес, Кевин Васкес, Иван Вильяр Предупреждения: Этьен Капу (22'), Харис Сеферович (25'), Кевин Васкес (45 + 1'), Унай Нуньес (49'), Ренато Тапиа (54'), Carlos Carvalhal (58')

    «Вильярреал» с 53 очками находится на 5-м месте в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 39 баллами расположилась на 13-й позиции.

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