Спаллетти: Ребята очень разочарованы тем, что не смогли доставить эту радость болельщикам

Главный тренерподвел итог матча против(1:1).

«Очевидно, ребята очень разочарованы тем, что не смогли доставить эту радость болельщикам, но мы уже давно почувствовали, что психологически это самые сложные моменты, и они чего-то от вас требуют. "Салернитана" организована и закрыта в обороне, и это усложнило нам задачу, а потом в эпизоде с пропущенным голом мы были немного наивны. Даже если бы мы вдруг выиграли, мне было бы гораздо приятнее видеть, как люди празднуют, потому что мы слышим и всем сердцем чувствуем их привязанность. Мы олицетворяем их мечту, они ее ощущают.

Мы хотели подарить второй гол болельщикам. Мне кажется, что мы просто продлили удовольствие, я не испытываю дискомфорта из-за положения в таблице. Просто празднование продлится немного дольше, потому что я убежден, что мы наберем эти два очка. Все, кто любит этот вид спорта, будут рады, если "Наполи" выиграет скудетто. Это понравится всем любителям спорта, кроме тех, кто немного вредина», — приводит слова Спалетти DAZN.

Таким образом, «Наполи» набрал одно очко и упустил возможность оформить досрочное чемпионство. С 82 баллами клуб лидирует в таблице. Отрыв от «Лацио» составляет 18 очков.