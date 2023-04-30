«Наполи» — «Салернитана»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 32-го тура Серии Апринял. Встреча закончилась вничью 1:1.

Матиас Оливера вывел хозяев вперед, но Булайе Диа спас гостей от поражения.

Таким образом, «Наполи» набрал одно очко и упустил возможность оформить досрочное чемпионство. С 82 баллами клуб лидирует в таблице. Отрыв от «Лацио» составляет 18 очков.

В другом матче тура «Сассуоло» благодаря дублю Доменико Берарди победил «Эмполи» со счетом 2:1.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Эмполи 2:1 Голы: 0:1 Николо Камбьяги (11'), 1:1 Доменико Берарди (83'), 2:1 Доменико Берарди (пенальти) (90 + 7') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Руан, Риккардо Маркицца (Рожерио, 77'), Давиде Фраттези, Максим Лопес, Абдау Харрауи (Андреа Пинамонти, 46'), Недим Байрами (Матеус Энрике, 46'), Грегоре Дефрель (Доменико Берарди, 58'), Арман Лорьенте Эмполи: Николо Камбьяги (Роберто Пикколи, 68'), Франческо Капуто (Мартин Сатриано, 84'), Томмазо Бальданци, Филиппо Бандинелли (Якопо Фаццини, 68'), Альберто Грасси (Жан-Даниэль Акпа, 62'), Рэзван Марин, Фабьяно Паризи (Либерато Кэкачей, 84'), Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич, Тайронн Эбюэхи, Гульельмо Викарио Предупреждения: Арман Лорьенте (26'), Максим Лопес (61'), Филиппо Бандинелли (62') Удаление: Андреа Пинамонти (74')

«Верона» на выезде разошлась миром с «Кремонезе». Игра закончилась со счетом 1:1.

Футбол. Италия. Серия А Кремонезе — Верона 1:1 Голы: 1:0 Давид Окереке (9'), 1:1 Симоне Верди (75') Кремонезе: Марко Карнесекки, Эмануэль Айву, Хоан Васкес, Лука Лочошвили (Кристиан Буонаюто, 79'), Эмануэле Валери, Шарль Пикель (Джакомо Квальята, 54'), Суалихо Мейте, Микеле Кастаньетти, Пабло Гальдамес (Алекс Феррари, 70'), Давид Окереке (Феликс Афена-Гьян, 70'), Даниэль Чофани (Сирил Дессерт, 70') Верона: Милан Дюрич, Дарко Лазович (Адольфо Гайч, 85'), Симоне Верди, Яя Каллон (Джейден Браф, 60'), Адриен Тамез (Мигел Велозу, 60'), Оливер Абильгор, Павел Давидович, Исак Хин, Джанджакомо Маньяни (Федерико Чеккерини, 85'), Фабио Депаоли (Филиппо Терраччано, 41'), Лоренцо Монтипо Удаление: Джакомо Квальята (62')

Гости сравняли ближе к концу матча после гола Симоне Верди.