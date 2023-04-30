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    «Оренбург» обыграл «Пари НН» в 25-м туре РПЛ

    «Оренбург» — «Пари НН»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Оренбург» с минимальным счетом переиграл «Пари НН» (1:0) в 25-м туре российской Премьер-лиги.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    Единственный гол был забит на 79-й минуте встречи. Отличился полузащитник
    Степан Оганесян.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Пари НН 1:0
    Гол: 1:0 Степан Оганесян (79') Оренбург: Николай Сысуев, Александр Эктов, Ренато Гойкович, Данила Хотулёв, Маттео Стаматов, Лукас Вера, Кирилл Капленко, Дмитрий Воробьёв, Florentin G., Химми Марин, Брайан Мансилья Пари НН: Артур Нигматуллин, Даниил Корнюшин, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Денис Глушаков, Ярослав Михайлов, Артём Соколов, Владислав Яковлев Предупреждения: Кирилл Гоцук (21'), Лукас Масоэро (59'), Тимур Аюпов (90'), (90+7')

    После этого матча «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Пари НН» — на 13-й позиции (22).

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