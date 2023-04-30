ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА в пятом матче серииКамбэк «Ак Барса» оказался бесполезным. ЦСКА проиграл в двух матчах подряд, но затащил серию
  • 00:11
    • «Тулуза» разгромила «Нант» и выиграла Кубок Франции
  • 00:01
    • «Барселона» разгромила «Бетис» в матче испанской Примеры
    Все новости спорта

    Моуринью оценил игру «Ромы» в матче Серии А с «Миланом»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Милан
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о ничейном результате в матче 32-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:1).

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «На мой взгляд, результат несправедлив по отношению к нам. Только наша команда способна играть с "Миланом" так, как мы это сделали.

    Три очка были у нас в руках. Я огорчён. Однако больше горд, нежели огорчён.

    Мы строим команду от матча к матчу, делая поправки на то, кто у нас доступен. Я не люблю много говорить о тактике. Я предпочитаю говорить, что мои подопечные великолепны.

    "Рома" не является богатым клубом. Наш состав ограничен. Каждая потеря — это большая проблема для нас. В сегодняшнем матче мы потеряли несколько важных футболистов.

    Несмотря на это, мне понравилась упорное соперничество с "Миланом". Только мы на такое способны.

    Мы всё ещё близки к лигочемпионской зоне и приложим все усилия для этого. Я горжусь командой. Мне кажется, что мы потеряли два очка, а не набрали одно», — приводит слова Моуринью Football Italia.

  • «Милан» спасся от поражения в матче с «Ромой»
  • Читайте по теме

    • После этого матча «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А (57 очков). «Милан» — на 4-й строчке с таким же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мерсисайдцы начнут матч активно
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» прервет гостевую серию «Лацио»?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?
  • «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.76
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры