Моуринью оценил игру «Ромы» в матче Серии А с «Миланом»

Главный тренервысказался о ничейном результате в матче 32-го тура итальянской Серии А с(1:1).

«На мой взгляд, результат несправедлив по отношению к нам. Только наша команда способна играть с "Миланом" так, как мы это сделали.

Три очка были у нас в руках. Я огорчён. Однако больше горд, нежели огорчён.

Мы строим команду от матча к матчу, делая поправки на то, кто у нас доступен. Я не люблю много говорить о тактике. Я предпочитаю говорить, что мои подопечные великолепны.

"Рома" не является богатым клубом. Наш состав ограничен. Каждая потеря — это большая проблема для нас. В сегодняшнем матче мы потеряли несколько важных футболистов.

Несмотря на это, мне понравилась упорное соперничество с "Миланом". Только мы на такое способны.

Мы всё ещё близки к лигочемпионской зоне и приложим все усилия для этого. Я горжусь командой. Мне кажется, что мы потеряли два очка, а не набрали одно», — приводит слова Моуринью Football Italia.

После этого матча «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А (57 очков). «Милан» — на 4-й строчке с таким же количеством баллов.