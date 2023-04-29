«Рома» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

В Риме состоялся матч 32-го тура Серии А, в которомприняла. Встреча завершилась ничьей 1:1.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Лишь на 90+4 минуте встречи отметился Тэмми Абрахам, но через 3 минуты от поражения «россонери» спас Алексис Салемакерс.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Милан 1:1 Голы: 1:0 Тэмми Абрахам (90 + 4'), 1:1 Алексис Салемакерс (90 + 7') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Рожер Ибаньес, Мараш Кумбула (Эдоардо Бове, 15'), Зеки Челик, Бриан Кристанте, Неманья Матич, Леонардо Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Андреа Белотти (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Тэмми Абрахам (Ола Сольбаккен, 90') Милан: Оливье Жиру (Дивок Ориги, 88'), Рафаэл Леау, Исмаэль Беннасер (Шарль Де Кетеларе, 73'), Браим Диас (Алексис Салемакерс, 56'), Сандро Тонали, Раде Крунич, Тео Эрнандес, Фикайо Томори (Малик Тшау, 46'), Симон Кьер (Пьер Калюлю, 73'), Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Фикайо Томори (16'), Неманья Матич (24'), Рожер Ибаньес (71'), Раде Крунич (75'), Бриан Кристанте (84')

«Рома» и «Милан» сохранили 4-е и 5-е места в таблице Серии А соответственно, имея по 57 очков в активе.