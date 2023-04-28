«Атлетик» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

В 31-м туре чемпионата Испаниисо счетом 1:0 победила

В первом тайме «баски» могли выигрывать со счетом 2:0, однако VAR отменил два гола хозяев из-за офсайда.

Победный гол севильцы забили в компенсированное время, когда арбитр назначил пенальти. Лукас Окампос подошел к точке и не промахнулся.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Севилья 0:1 Гол: 0:1 Лукас Окампос (пенальти) (90 + 2') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Андер Эррера (Унай Венседор, 81'), Дани Гарсия, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 80'), Ойан Сансет, Нико Уильямс (Malcom Ares Ares Djalo, 89'), Горка Гурусета (Алехандро Беренгер, 66') Севилья: Юссеф Эн-Несири, Лукас Окампос, Эрик Ламела (Бриан Хиль, 46'), Сусо (Алехандро Гомес, 56'), Фернандо, Иван Ракитич (Пап Гуй, 56'), Маркос Акунья (Алекс Теллес, 84'), Луак Баде, Неманья Гудель, Хесус Навас (Гонсало Монтьель, 56'), Марко Дмитрович Предупреждения: Эрик Ламела (38'), Маркос Акунья (45'), Ойан Сансет (72'), Лукас Окампос (81'), Йерай Альварес (90'), Рауль Гарсия (90 + 2')

«Севилья» набрала 41 очко. Она занимает 11-е место в таблице. Это ее третья победа подряд.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетик» с 46 баллами на счету занимает 7-ю позицию. Он прервал свою серию из трех побед.