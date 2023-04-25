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    Моуринью: Игроки «Ромы» играют в пределах своих возможностей

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Аталанта Рома
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (1:3).

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Мы закончили матч с девятью игроками из-за травм и даже попали в штангу. Мы могли сделать счет 2:3. Мне очень, очень трудно критиковать эту команду. Они играют в пределах своих возможностей. Я думаю, что у каждого тренера даже в самых богатых клубах будет проблема, когда не будет игроков.

    Для некоторых команд это небольшая проблема, для нас это огромная проблема. Это сплоченная команда, в трудные моменты мы всегда вместе, и я думаю, что болельщики также гордятся этой командой.

    Травмы связаны с количеством матчей. Мы пытались защитить тех игроков, которые, как показал медицинский персонал, были более усталыми после матча в четверг», — приводит слова Моуринью Reuters.

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» набрала 52 очка и закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Ромы» осталось 56 баллов и пятая строчка.

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