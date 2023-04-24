«Марсель» намерен подписать Сперцяна

Полузащитники сборной Арменииможет перейти вэтим летом

«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для "Марселя" он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды.

Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии — "Милан" и "Фиорентина" тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно.

Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, в комментарии Sport24.

22-летний Сперцян в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 32 матча, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2026 года.