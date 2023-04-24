Соболев: То, как играли в первом тайме, — это непозволительно

Нападающийпрокомментировал итоги матча 24-го тура чемпионата России, в котором его команда дома обыграласо счетом 4:3.

«Выиграли и заработали три очка — это хорошо. Эмоциональная победа, да и счёт красивый! Но снова пропустили три мяча во второй домашней игре подряд. Детские ошибки… Но такая игра в обороне… Да и не только в обороне. То, как играли в первом тайме — это непозволительно.

Так нельзя играть дома при своих болельщиках. Первый тайм с "Краснодаром" — худший за всю мою карьеру в "Спартаке" Завелись, когда вышли на второй. Понимали, что надо включаться и быть злее. Да, пропустили, но нашли в себе силы забить», — цитирует Соболева «Чемпионат».

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).