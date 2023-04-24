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    Серб может возглавить департамент судейства РФС

    Футбол Футбол России РФС
    Бывший сербский арбитр Милорад Мажич может быть назначен на пост руководителя департамента судейства РФС, передает «Спорт-Экспресс».

    Милорад Мажич
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    Милорад Мажич

    Руководство РФС считает, что в руководстве российских судей не хватает авторитетного человека, который мог бы заняться подготовкой новых кадров, методологией и мотивацией действующих судей. Многочисленные резонансные ошибки в матчах РПЛ не идут на пользу никому и больно бьют в репутации РПЛ и РФС.

    Мажич не единственный кандидат на должность руководителя департамента судейства, есть и другие люди, но есть общее понимание, что данный пост должен занять иностранный специалист.

    Перестановки в российском судействе могут быть совершены сразу после окончания текущего сезона РПЛ.

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