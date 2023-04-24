Федун — о победе «Спартака»: Прекрасная игра, нервотрепка до самого конца

Бывший владелецпрокомментировал волевую победу московского клуба над(4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Какие могут быть эмоции после такого матча вообще? У меня все эмоции закончились, ха-ха. Прекрасная игра, нервотрепка до самого конца. Слава Богу, что эта перестрелка закончилась. "Спартаку" помогли замены — Промес и Зиньковский перевернули игру. Класс этих игроков запредельный. Кроме того, удача была на нашей стороне. Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто.

Критика судейства? Сколько людей, столько и мнений. Пусть критикуют, все было чисто», — приводит слова Федуна Sport24.

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).