«Урал» — «Ростов»: составы, прогноз, онлайн

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 24‑го тура российской Премьер‑лиги (РПЛ).

«Урал»: Илья Помазун (вратарь), Егор Филипенко, Мингиян Бевеев, Денис Кулаков, Сильвие Бегич, Андрей Егорычев, Даниел Мишкич, Ибраима Сиссе, Эрик Бикфалви, Рай Влут, Лазар Ранджелович.

«Ростов»: Сергей Песьяков (вратарь), Максим Осипенко, Андрей Лангович, Александр Сильянов, Виктор Мелехин, Хорен Байрамян, Алексей Миронов, Роман Тугарев, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Николай Комличенко.

Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 12:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь, следить за ходом поединка- тут.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46-ю очками, а «Урал» располагается на 11-й строчке и имеет в своем активе 25 очков.