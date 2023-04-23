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    «Нижний Новгород» дома победил «Крылья Советов»

    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура РПЛ «Нижний Новгород» на своем поле победил «Крылья Советов» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева первыми пропустили. Фернандо Констанца на 30-й минуте вывел гостей вперед.

    До перерыва Тимур Сулейманов счет сравнял, а во второй половине Владислав Яковлев забил победный гол.

    В концовке встречи Вячеслав Кротов получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Крылья Советов 2:1
    Голы: 0:1 Фернандо Костанца (30'), 1:1 Тимур Сулейманов (пенальти) (36'), 2:1 Владислав Яковлев (73') Пари НН: Артур Нигматуллин, Rybchinskiy D., Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Дмитрий Стоцкий, Тимур Сулейманов, Мамаду Майга, Ярослав Михайлов, Артём Соколов, Момо Янсане Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Зуев, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский Предупреждения: Тимур Сулейманов (23'), Rybchinskiy D. (45+3'), Виктор Александров (63'), Вячеслав Кротов (90+1'), Иван Ломаев (90+4'), Вячеслав Кротов (90+6')

    НН набрал 22 очка и занимает 13-е место. В активе «Крыльев Советов» 25 пунктов и 12-я позиция в таблице РПЛ.

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