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    «Марсель» одолел «Лион»

    «Лион» — «Марсель»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион Марсель
    В матче 32-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Лион» со счетом 2:1.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    На гол Дженгиза Ундера и автогол Мало Густо хозяева ответили лишь точным ударом престижа в исполнении Александра Ляказетта.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Марсель 1:2
    Голы: 0:1 Дженгиз Ундер (44'), 1:1 Александр Ляказетт (68'), 2:1 (автогол) (90 + 2') Лион: Антони Лопеш, Синали Дьоманде, Деян Ловрен, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико, Тьяго Мендес (Йоанн Лепенан, 81'), Корентин Толиссо, Максанс Какере, Брэдли Баркола (Мало Гюсто, 80'), Александр Ляказетт, Райан Шерки (Jeffinho, 80') Марсель: Алексис Санчес, Дженгиз Ундер, Руслан Малиновский (Vítor Carvalho, 83'), Исса Каборе, Жордан Верету, Валентин Ронжье, Жонатан Клосс, Зеад Колашинац, Самуэль Жиго, Леонардо Балерди, Пау Лопес Предупреждения: Синали Дьоманде (30'), Зеад Колашинац (55'), Корентин Толиссо (56')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Таким образом, «Марсель» набрал 67 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Лион» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 50 очков.

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