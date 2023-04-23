Лантратов: С любой точки зрения было важно не проиграть

Вратарь московскогопрокомментировал результат матча 24-го тура российской Премьер-лиги с(1:1).

«С любой точки зрения было важно не проиграть. Хочется продолжать в том же духе: набирать как можно больше очков. И к концу чемпионата оказаться как можно выше.

После удаления пришлось перестраиваться. После первого тайма нужно было не отпускать футболистов ЦСКА, стараться не растягиваться в обороне и играть более компактно», — приводит слова Лантратова «Чемпионат».

Таким образом, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке.