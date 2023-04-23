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    «Фрайбург» разгромил «Шальке» в домашнем матче Бундеслиги

    «Фрайбург» — «Шальке»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В домашнем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле разгромил «Шальке» со счетом 4:0.

    Игроки «Фрайбурга»
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    В первом тайме на 7-й и 35-й минутах отметился Михаэль Грегорич, оформив дубль. Он второй бомбардир команды в этом сезоне.

    Во втором тайме Лукас Хелер и Маттиас Гинтер довели дело до разгрома.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Шальке 04 4:0
    Голы: 1:0 Михаэль Грегорич (7'), 2:0 Михаэль Грегорич (35'), 3:0 Лукас Хёлер (52'), 4:0 Маттиас Гинтер (82') Фрайбург: Марк Флеккен, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер, Рицу Доан (Ноа Вайсхаупт, 73'), Янник Кайтель, Николас Хефлер (Роберт Вагнер, 86'), Винченцо Грифо (У Ен Чон, 79'), Михаэль Грегорич (Нильс Петерсен, 73'), Лукас Хёлер (Merlin Rohl, 79') Шальке 04: Симон Теродде, Мариус Бюльтер (Родриго Саласар, 79'), Доминик Дрекслер (Микаэль Фрей, 46'), Кенан Караман, Данни Латца, Алекс Краль, Йере Уронен (Томас Ауэян, 61'), Марчин Каминьски, Моритц Йенц (Лео Граймль, 46'), Хеннинг Матрициани (Мехмет-Джан Айдын, 61'), Александер Шволов Предупреждения: Йере Уронен (45 + 1'), Янник Кайтель (87'), Данни Латца (90 + 1')

    «Фрайбург» c 53 очками занимает 3-е место, а «Шальке» с 24 баллами идет предпоследним в таблице.

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