«Урал» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

На гол Александра Юшина и автогол Кирилла Капленко гости смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Владимира Обухова.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — Оренбург 2:1
Голы: 1:0 Александр Юшин (62'), 1:1 Obukhov V. (83'), 2:1 Кирилл Капленко (89') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Даниэль Мишкич, Cisse I., Лазар Ранджелович, Рай Влут, Александр Юшин, Эрик Бикфалви Оренбург: Николай Сысуев, Владимир Полуяхтов, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Николай Титков, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв, Степан Оганесян, Брайан Мансилья Предупреждения: Лео Гогличидз (22'), Алексей Мамин (31'), Кирилл Печенин (81'), Мингиян Бевеев (90'), Ренато Гойкович (90+4')
Победа позволила «Уралу» набрать 30 очков и закрепиться на одиннадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Оренбурга» 39 баллов и восьмая строчка.