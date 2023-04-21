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    «Урал» взял верх над «Оренбургом»

    «Урал» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Урал» в родных стенах переиграл «Оренбург» со счетом 2:1.

    «Урал»
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    «Урал»

    На гол Александра Юшина и автогол Кирилла Капленко гости смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Владимира Обухова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Оренбург 2:1
    Голы: 1:0 Александр Юшин (62'), 1:1 Obukhov V. (83'), 2:1 Кирилл Капленко (89') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Даниэль Мишкич, Cisse I., Лазар Ранджелович, Рай Влут, Александр Юшин, Эрик Бикфалви Оренбург: Николай Сысуев, Владимир Полуяхтов, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Николай Титков, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв, Степан Оганесян, Брайан Мансилья Предупреждения: Лео Гогличидз (22'), Алексей Мамин (31'), Кирилл Печенин (81'), Мингиян Бевеев (90'), Ренато Гойкович (90+4')

    Календарь и таблица РПЛ

    Победа позволила «Уралу» набрать 30 очков и закрепиться на одиннадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Оренбурга» 39 баллов и восьмая строчка.

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